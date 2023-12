Vecchi: provarci subito ma lavorare per l'anno prossimo

Vetrina per la nuova dirigenza nella conferenza stampa odierna al Menti. Ha esordito per un saluto il presidente Stefano Rosso: “Ringrazio prima di tutto Sagramola e Diana, che hanno dimostrato il loro attaccamento a questi colori, nonostante i risultati che non arrivavano. Per cambiare il corso degli eventi abbiamo cercato qualcuno che conoscesse bene l’ambiente e la nostra filosofia societaria ed ecco spiegato l’arrivo di Werner Seeber, cui passo subito la parola”.

“La chiamata è stata inaspettata ma la trattativa è stata molto veloce e mi sono subito messo a disposizione per dare il mio contributo in un momento non troppo positivo. Ci stiamo già confrontando sui vari problemi e sulle dinamiche da attuare per risolverli. Io credo che il potenziale sia adeguato per raggiungere gli obiettivi che sono ancora possibili.”E’ stata poi la volta dell’intervento del ds Massolo, unico sopravvissuto al terremoto di vertice: “La decisione di rinunciare ad Aimo Diana è stata presa domenica sera dopo la partita. Credo che Vecchi non abbia bisogno di tante presentazioni: conosce perfettamente la categoria, che ha anche vinto. Anche nel suo caso la trattativa è stata rapidissima. Sentiamo le sue parole…”

“Ringrazio tutti per avermi voluto qui. Per un allenatore è praticamente impossibile rifiutare Vicenza, una piazza prestigiosa e ricca di storia che non c’entra niente con la serie C. Io guardo a questa esperienza come un punto di partenza e non di arrivo e la società la pensa come me avendomi proposto un contratto biennale. Mi piacerebbe ovviamente ripetere l’impresa che mi ha consentito a Salò la promozione nella Cadetteria. I presupposti ci sono e sarebbe per me bellissimo riprendermi qui la serie B che mi ha appena bocciato. Sono davvero carico, anche se mi rendo benissimo conto che non sarà facile, anche per l’attuale posizione in classifica. Tuttavia, quantunque le possibilità siano poche, abbiamo il dovere di puntare all’obiettivo che resta e cioè la lotteria dei play off. Per giocarcela dovremo affrontare gli impegni partita per partita e, se non sarà possibile quest’anno, la missione è quella di lavorare su un gruppo che possa riprovarci subito l’anno prossimo. Il Lane non può vivacchiare il Terza Serie, questo è certo. Sia a Bolzano che a Salò, il salto di qualità è avvenuto attraverso una mentalità vincente. So che questa piazza ha quasi esaurito la pazienza ma spetta solo a noi ricreare fiducia, attraverso gioco e risultati. Non sono abituato a vendere fumo ma se ci sono ancora chances è giusto per il pubblico rincorrerle, trovando le soluzioni giuste per cambiare il trend negativo. La prima sensazione è che la squadra sia qualitativa. Io ho visto qualche partita e mi sembra che il lavoro dovrà puntale sull’aspetto mentale. I giocatori andranno sotenuti da questo punto di vista, anche se devono essere loro in prima persona a dare il 100% di quanto hanno dentro e che sin qui, per vari motivi, non hanno fornito. Ora affrontiamo la partita con l’Alessandria, per la quale non posso fare troppe rivoluzioni. Poi li lascerò liberi fino al 30 dicembre (doveva essere il 31 ha ho chiesto al gruppo di accorciarsi le vacanze e ho ricevuto totale disponibilità). Questa prime ore sono servite soprattutto per conoscerci meglio. Non mi piace fare lo sbruffone ma penso di sapere che cosa serve per vincere. Per il modulo è troppo presto per parlarne, certo qualcosa di diverso lo dovrò fare. Non credo che serva un leader in campo. Ne servono molti in spogliatoio, a partire da Pasini che sin qui è stato ai margini. Poi conto molto sui collaboratori: i miei che mi sono portato dietro e quelli, gravissimi, che sto trovando qui. La parola d’ordine per il gruppo sarà comunque, non chiedere niente agli altri se prima non hai fatto tutto quello che era nelle tue possibilità.”

Idee chiare e grande entusiasmo, mister Stefano. Ma metta in conto che qui, nel mondo biancorosso, con le parole stiamo praticamente a zero…