LR Vicenza: gli allenamenti della settimana e le decisioni del Giudice Sportivo

Dopo la prima sconfitta di stagione subita sul campo della Pro Vercelli, il Vicenza è tornato al lavoro in preparazione alla gara con il Renate, in programma domenica 15 ottobre alle ore 16.15.

La squadra biancorossa in questi giorni si allenerà come sempre allo Sporting 55, questi gli appuntamenti:

Mercoledì 11/10, allenamento alle ore 10:30

Giovedì 12/10, allenamento alle ore 15:00

Venerdì 13/10, allenamento alle ore 10:30

Sabato 14/10, allenamento alle ore 11:00

Intanto il Giudice Sportivo ha squalificato il vice allenatore del L.R. Vicenza Alessio Baresi per un turno, in quanto espulso per essere entrato sul terreno di gioco per protestare nei confronti del direttore di gara nella gara con la Pro Vercelli. Entra, invece, in diffida per quarta ammonizione raggiunta Mario Ierardi, che si unisce dunque a Franco Ferrari nella lista dei giocatori per i quali scatterà la squalifca alla prossima ammonizione.