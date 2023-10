Pro Vercelli- Vicenza, Lanerossi: Riso amaro

Il Lane perde l’imbattibilità e lascia l’amaro in bocca: non solo per la prima sconfitta ma soprattutto per il modo in cui è maturata. Biancorossi inesistenti nel primo tempo, dopo il gol lampo di Nepi. Nella ripresa accelerano un po’ ma alla resa dei conti l’unico tiro nello specchio della porta è di Ierardi nel finale di partita. Da annotare forse un fallo da rigore su Jimenez all’82’: Santoro tocca il piede dello spagnolo ma l’arbitro propende per la simulazione. Giuste le proteste beriche, ma la gara degli uomini di Diana è stata comunque molto deludente. Ora c’è bisogno subito di ricompattare le fila, visto il calendario che è alle porte.

LE PAGELLE DEL “BAFFO”

CONFENTE 6: spettatore non pagante. Sul gol fa da vittima sacrificale. Cicca qualche rinvio di piede. E per il resto deve limitarsi ad incitare i suoi per una riscossa che non arriva.

IERARDI 5: continua il suo periodo grigio. In retroguardia rischia di fare il disoccupato per cui va a cercar gloria nella trequarti piemontese. Si imbufalisce e alla fine la butta in rissa.

GOLEMIC 6+: subìto senza colpe il vantaggio cella Pro, fa onestamente il suo mestiere di mastino, mettendo il bavaglio prima a Nepi e poi a Comi. Prova anche l’avventura in area avversaria sui calci da fermo, senza risultato.

LAEZZA 6+: anche lui fa il suo onesto lavoro contro una prima linea di casa che è veloce ma non certo devastante. Quando capisce che i suoi faticano a far male, si proietta in alcune sortite offensive e al 91’ con un colpo di testa su corner di Costa sfiora anche il pareggio. Ma la palla va alta…

DA COL 4,5 : male. Quest’anno ha sempre fatto fatica ad ingranare, mostrando solo a tratti il suo valore. Al Piola però sciorina in assoluto la peggiore delle sue prestazioni. Velleitario, impreciso, sempre in cerca di una posizione e di un movimento che non trova.

(PELLEGRINI) 5: entra in piena confusione collettiva ma deve capire che se vuole una maglia da titolare deve imparare a mettere a profitto ogni presenza. Anche se è solo uno spezzoncino… Un colpo di testa fuori misura.

COSTA 6,5: fa anche qualche errore, è vero. E pure lui perde la trebisonda nel finale. Tuttavia è quasi sempre lui il protagonista delle folate biancorosse. Gli uomini di Dossena faticano sette camice per contenerlo, ma purtroppo nell’area di Sassi non c’è nessun compagno col piede avvelenato.

RONALDO 4: male. E con questo si potrebbe completare il giudizio. I suoi errori sono ripetuti e perino indisponenti. E non solo il passaggio suicida del primo minuto, che regala agli avversari un corridoio talmente comodo che Nepi si stropiccia gli occhi prima di fare il cucchiaio decisivo. Ma infiora tutta la sua gara di obbrobri inguardabili: al 22’, ak 25’, al 36’, solo per citare i più imbarazzanti. Quando gioca così, è meglio non averlo in campo.

(JIMENEZ) 6: parte col freno a mano tirato, ma poi, senza fare sfracelli, un po’ di velocità e di brio alla manovra dei suoi riesce a dare. Per me subisce un fallo da penalty. Ma quel che penso io non vale nulla di fronte all’opinione del signor Turrini di Firenze. Che qui sbaglia ma mi è sembrato arbitro dalle buone prospettiva.

ROSSI 5: il faro del centrocampo di Diana oggi era spento. E naturalmente il vascello della Nobile si è arenato sui banchi di sabbia e non ne è più uscito. Una buona conclusione al 41’. Quando Faustino non gira diventa difficile dare ordine profondità alla manovra. Speriamo sia un fatto episodico

(CAVION) 5,5: il suo innesto ha giovato un po’ al Vicenza, dando più nerbo e garra alla squadra. Ma non è stato sufficiente per produrre l’assedio alla porta di casa, che in tanti si sarebbero aspettati nella ripresa. Al 76’ fa una brutta figura, ma inutile bussare alla sua porta per chiedere conto del passo falso.

PROIA 4,5: due passi indietro rispetto allo standard del recente passato. L’ex Citta attraversa la partita come una meteora in un cielo nuvoloso. Per lui solo un tiro al volo parato al 5’. Al 38 si incunea bene verso l’area ma si attarda e pasticcia malamente. Bocciato…

(GRECO) 6-: il suo contributo a partire dal 67’ non aggiunge praticamente niente alla partita del collettivo. L’ombra del bel giocatore visto lo scorso anno. Sente poca fiducia attorno a se?

DELLA MORTE 6+: nonostante le pause e diverse colpevoli imprecisioni, è l0unico davanti che va in cerca dell’uno contro uno che produce superiorità numerica. Cerca la porta senza fortuna e si esibisce in qualche accelerata sulla fascia destra. E’ forse il più convinto nel cercare il recupero. Ma a Vercelli, a suo tempo, ha fatto vedere cose ben migliori.

FERRARI 5: continua il suo periodo di appannamento alla ricerca della condizione migliore. Per il momento è troppo lento e si trova troppo spesso lontano dalla porta. La Pro non ha difensori fenomenali nel gioco aereo, per cui lo si dovrebbe cercare con traversoni tesi. Mai visti… Subisce in area un intervento sospetto sulla caviglia. Per l’arbitro non c’è irregolarità.

(ROLFINI) 5+: stavolta interrompe il suo percorso di crescita. Ha a disposizione più di 35 minuti per castigare i padroni di casa, ma non trova mai il guizzo velenoso. Il Cobra è ancora lontano. Ma contiamo di vederlo presto…

Mister DIANA 5: il gol a freddo rende tutto più difficile. Ma una formazione che ha un tal gap qualitativo rispetto ai volonterosi avversari, non dovrebbe durar troppa fatica a riequilibrare la situazione. Invece il centrocampo mandato in pista dal mister balbetta per tutta la prima frazione di gioco. E quando il tecnico rimescola le carte, ormai il Vicenza è nel marasma: si impegna, corre, ma è una montagna che partorisce un miserabile topolino. Inutile discutere sul possibile errore del direttore di gara nel finale. Il Lane forse non meritava di perdere ma nemmeno lontanamente di vincere. A Trieste e a Padova stasera si gongola. Giustamente. Questi sono punti persi malamente, senza alibi…