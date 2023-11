Gran Galà del Calcio: tanti premi per il Vicenza

Nella serata di martedì 21 novembre si è tenuta presso il Saint Joseph Resort, a Salerno, l’edizione 2023 del Festival del Calcio Italiano. Molti i premi assegnati per la passata stagione 2022/2023 ai protagonisti del Vicenza.

Aimo Diana è stato premiato come miglior tecnico, mentre Franco Ferrari ha ricevuto quello come miglior attaccante del girone A della Serie C. A Giuliano Laezza, invece, è stato assegnato il premio come numero uno dei difensori centrali, mentre a Fausto Rossi quello dei centrocampisti centrali Top11 della serie C. Anche la tifoseria biancorossa ha ricevuto un riconoscimento: la miglior curva della passata stagione.