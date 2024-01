Albinoleffe-LR Vicenza: 0-0 deludente per la squadra di Vecchi

Altro match deludente per il Vicenza che non va oltre lo 0-0 sul campo dell'Albinoleffe. Gara con poche emozioni e un risultato che serve a poco alla compagine di Vecchi.

In cronaca. Dopo un solo minuto la squadra di Vecchi sfiora il vantaggio: Costa batte un calcio d'angolo e Ierardi, di testa, impegna Marietta. Al 9' anche i padroni di casa vanno vicini alla rete, Confente non trattiene la sfera e rischia il fallo da rigore su Longo. Al 15' Ferrari colpisce di testa su punizione di Ronaldo, ma la palla va oltre la traversa. Al 24' viene ammonito Laezza, che diffidato, salterà il match con la Gianna. Undici minuti dopo Agostinelli si divora il gol del vantaggio e spreca praticamente un rigore in movimento. Non succede più nulla e il primo tempo termina sullo 0-0.

Inizia la ripresa e dopo dodici minuti conclusione di Cavion respinta. Al 15' botta da distante di Proia, blocca Marietta. Al 25' Jimenez calcia da fuori, ma non inquadra la porta. Sei minuti dopo Ierardi viene anticipato dalla difesa locale dopo una bella palla servita da Ronaldo. Al 39' conclusione di Cavion con sfera bloccata a terra da Marietta. A tre minuti dalla fine ammonito Ronaldo, anche lui diffidato, salterà la sfida con la Gianna. Il Vicenza chiude in attacco, ma non trova la via del gol. Finisce 0-0.

IL TABELLINO

ALBINOLEFFE -LR VICENZA 0-0

ALBINOLEFFE (3-5-2): Marietta; Borghini, Marchetti, Milesi; Gusu, Muzio (18' st Doumbia), Agostinelli (18' st Brentan), Zanini, Piccoli; Zoma (34' st Carletti), Longo (34' st Arrighini). Allenatore: Lopez

LR VICENZA (3-4-1-2): Confente; Ierardi, Golemic, Laezza; De Col, Cavion, Ronaldo (43' st Rossi), Proia (18' st Jimenez); Costa (43' st Greco); Pellegrini (36' st Rolfini), Ferrari. Allenatore: Vecchi



ARBITRO: Gigliotti di Cosenza (Pasqualetto, Cardona; quarto ufficiale Zoppi)

NOTE: ammoniti Laezza (V), Proia (V), Longo (A), Jimenez (V), Brentan (A), Ronaldo (V). Recupero: 0' pt, 5' st