Vicenza Calcio Femminile: sconfitta interna contro Padova

Dopo l'ottima vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Venezia, il Vicenza Calcio Femminile, perde in casa 2-4 contro il Padova nel 4° turno del campionato di Serie C. Alla squadra biancorossa non bastano le due reti realizzate da Alessia Beji e Sofia Dal Lago. Le biancoscudate vanno a segno con Plechero, doppietta, Spinelli e Carli.

Le vicentine, sotto di due gol, riescono a pareggiare la gara, ma poi crollano sul finale del primo tempo e al 33' della ripresa, senza riuscire più a reagire. Il Vicenza rimane a quota sei punti in classisica, in sesta posizione e a meno sei dalla vetta, dove si trovano Meran Women e Sudtirol. Nel prossimo turno la squadra veneta giocherà proprio sul terreno della capolista Sudtirol, domenica 8 ottobre alle ore 15.30.

RISULTATI DELLE ALTRE DELLA QUARTA GIORNATA:

L'AQUILA 1927-SUDTIROL 0-3

MERAN WOMEN-CHIETI FEMMINILE 4-0

ACCADEMIA SPAL-VENEZIA CALCIO 1985 1-3

CONDOR TREVISO-PERUGIA CALCIO FEMMINILE 5-1

TRENTO FEMMINILE-FEMMINILE RICCIONE CALCIO 0-0

TRIESTINA CALCIO FEMMINILE-VILLORBA CALCIO 0-1

VENEZIA-JESINA FEMMINILE 4-0

Intanto la squadra del Vicenza Calcio Femminile U19 parte bene e batte in trasferta 7-0 la compagine Dolomiti Bellunesi Women.