Il Vicenza Calcio Femminile collaborerà anche con Cittadella Women e Chievo Women

Sabato 19 agosto 2023 la presidente del Vicenza Calcio Femminile, Erika Maran, con i suoi collaboratori e collaboratrici, ha presentato a Casa Vicenza la nuova stagione della squadra femminile biancorossa che milita in serie C e della sua Under 19.

Un’occasione in cui ha avuto modo di rilanciare tutto l’impegno profuso negli ultimi anni: a dimostrarlo i risultati lusinghieri delle ultime due stagioni.

Vengono confermate le collaborazioni con le società sportive che curano il calcio femminile nel vicentino (Quinto, Concordia, Sarego, Villaverla e Novoledo) ed anche degli accordi presi con due società importanti del territorio veneto come Cittadella Women e Chievo Women. Altra novità è la consulenza esterna della ds dell’Atalanta, già campione d’italia nel 1999 (con il Milan) Irene Villa.

Di seguito gli organici dirigenziali e la prima e seconda squadra. Tra le giocatrici, la presidente assicura che vi saranno degli innesti nelle prossime settimane prima dell’inizio del campionato.

La novità principale è che a guidare la prima squadra vi sarà un nuovo allenatore: si tratta di Giuseppe Mecenero.

L’ORGANICO SOCIETARIO DEL VICENZA CALCIO FEMMINILE

Maran Erika, Presidente

Liotto Andrea, referente comunicazione e marketing

Ambrosini Francesco, referente amministrativo, revisione e fiscale

Menegazzo Vanessa, addetta alla contabilità



Scanferla Johnathan e Pozzer Cristina, addetti alla segreteria



Spalluto Domenico, direttore generale

Varriale Giovanni, direttore sportivo prima squadra, U19 e U17

Doardo Paolo, responsabile settore giovanile (U15, U12, Pulcine e Baby biancorosse)

Delogu Giuseppe, attività di scouting

Stefani Cristian, mental coach

Mauro Simone, social media manager

Smith Paloma, fotografa

Morselli Maristella, sito internet e sistemi informatici

Nicoletti Bruno, addetto alla manutenzione e pulizie impianto sportivo

LA PRIMA SQUADRA DI VICENZA CALCIO FEMMINILE

Giocatrici:

Missiaggia Aurora, capitana

Pegoraro Lisa

Ponte Greta

Schiavo Giuditta

Marchiori Giorgia

Lugato Camilla

Gobbato Asia

Dal Lago Sofia

Grendene Giulia

Imparato Angela

Lazzari Desirè

Ramon Aurora

Deiana Marica

Beji Alessia

Bonotto Sofia

Romano Flavia

Forciniti Maria Pia

Marcomini Lorena

Valente Anna

Cabrini Ilaria

Serafini Greta

Gobbetti Camilla

Dirigenti:

Mecenero Giuseppe, allenatore

Pontalti Alessandro, allenatore in seconda

Pontalti Gabriele, preparatore portieri

Zanella Lamberto, preparatore atletico (collaboratore esterno)

Zanarotti Filippo, team manager

Maran Alberto, dirigente accompagnatore

L’UNDER 19 DEL VICENZA CALCIO FEMMINILE

Giocatrici:

Todesco Chiara, capitana

Antoniazzi Giorgia

Berto Giorgia

Brogliato Marika

Dal Pezzo Lucia

Dalla Barba Emy

Fabris Giorgia

Gobbo Stella

Guadagnin Chiara

Guglielmi Elisa

Marcante Angelica

Polga Anna

Sandri Maria

Savoiani Maria Vittoria

Valé Elettra

Valerio Elena

Zanella Rebecca

Zanettin Eva

Zanini Silvia

Dirigenti:

Chiereghin Andrea, allenatore

Centofante Antonio, mister in seconda

Pontalti Gabriele, preparatore portieri

Scalco Pietro, preparatore atletico (collaboratore esterno)

Savegnago Chiara, team manager

Zanella Andrea, dirigente accompagnatore

Fabris Carlo, dirigente accompagnatore

Tutte assieme appassionatamente in Largo Paolo Rossi, 9 sotto la statua del campione del Mondo