LR Vicenza: il programma del settore giovanile

Dopo le belle vittorie ottenute nel weekend scorso, le squadre del settore giovanile del Vicenza torneranno in campo nel fine settimana. La Primavera 2, dopo il successo contro il Parma, sabato 7 ottobre alle ore 15.00, giocherà in trasferta sul campo della Feralpisalò. Match della 4a giornata di campionato, in programma al C.S. Rigamonti di Brescia.

L'Under 17, vittoriosa sul campo del Rimini nel turno scorso, ospiterà San Marino. Gara che si disputerà domenica 8 ottobre alle ore 15.00 presso A. Moro di Monticello.

L'Under 16 di mister Simeoni, uscita con i tre punti da Padova grazie alla rete da rapinatore d’area di Tartaglia, giocherà in casa con San Marino. La gara si svolgerà domenica 8 ottobre alle ore 15.00 a San Marco di Montegalda.

L'Under 15, invece, dopo la netta vittoria il trasferta sul campo del Rimini (5-1), ospiterà in questo turno San Marino. Il match si disputerà domenica 8 ottobre alle ore 15.00 sul terreno di gioco di E. Peri di Bressanvido.