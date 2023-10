Primavera 2: il Vicenza stende il Parma e si piazza al terzo posto

La gara della 3^ giornata di andata del campionato Primavera 2, giocata sul manto in sintetico del campo comunale 'San Marco' di Montegalda (VI), tra LR Vicenza e Parma è terminata 1-0. La squadra di Rigoni ha trovato il gol partita al 28' del secondo tempo grazie al suo capitano Mogentale, che è stato bravo a farsi trovare pronto sul passaggio di Michele Garnero e a trafigge Francesco Borriello. Il Vicenza ha colpito anche due pali, uno per tempo, con Garnero e Pavan, mentre il Parma al 7' del secondo tempo e sul punteggio di 0-0, ha colpito una traversa con Mikolajewski su calcio di rigore. La compagine veneta con questa vittoria, la terza in una settimana se contiamo anche la Tim Cup, si è portata al terzo posto della classifica con Padova, Udinese e Südtirol.

IL TABELLINO

L.R. VICENZA-PARMA 1-0 (3^ Giornata di Andata Campionato Primavera 2)

Marcatori: 28′ st Mogentale

L.R. VICENZA – 1. Emilio Gallo; 2. Tommaso Cazzin, 3. Alessandro Zorzi; 4. Matteo Morittu, 5. Tommaso Sacchetto, 6. Matteo Vescovi (12' st 17. Matteo Pavan); 7. Mattia Parlato (30' st 13. Matteo Golin), 8. Fabio Basilisco, 9. Michele Garnero (30' st 16. Lorenzo Imbevaro), 10. Edoardo Mion (12' st 21. Jacopo Romio), 11. Tobia Mogentale (Cap., 30' st 20. Giovanni Mores). Allenatore: Luca Rigoni. A disposizione: 12. Nicolas Mocanu; 14. Matteo Martini, 15. Massimiliano Silvestri, 18. Lorenzo Muraro, 19. Joao Alessi, 23. Lica Carlino, 24. Lorenzo Iseppi

PARMA – 1. Francesco Borriello; 2. Federico Motti, 3. Frederik Flintholm Flex (V. Cap.); 4. Davide Mancini, 5. Federico Lorenzani (38' st 23. Cristopher Russo), 6. Toluwanimi Peter Amoran (Cap.); 7. Dren Terrnava (30' st 19. Elhadj Hamed Mbaye), 8. Mateusz Kowalski, 9. Emmanuel Hammond Tannor (15' st 21. Andrea Gemello), 10. Daniel Mikolajewski (30' st 20. Dean Vranici), 11. Alessandro Cardinali. Allenatore: Cesare Beggi. A disposizione: 12. GianLuca Maria Astaldi; 13. Diego Alexander Rossi, 14. Antonio Cruoglio, 15. Bence Komlosi, 16. Djoseph Bangala, 17. Isaac Annan, 18. Aboubacar-Sama Coulibaly

Arbitro: Sig. Antonino Costanza della Sezione A.I.A. di Agrigento

Assistenti: Sig. Cristian Robilotta di Sala Consilina e Sig. Domenico Russo di Torre Annunziata

Ammoniti: Vescovi, Mion, Romio, Basilisco; Mancini, Vranici

Recupero: 2'+4'