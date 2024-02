LR Vicenza: il programma degli allenamenti

Il Vicenza in attesa della sfida sul campo del Renate, in programma sabato alle ore 16.15 e dopo tre vittorie consecutive, continua ad allenarsi e lo farà tutti i giorni. Il gruppo guidato da mister Vecchi ha ritrovato continuità e ha conquistato nove punti in tre gare, cosa mai successa prima.

Il programma completo dal 14 al 18 febbraio:

Mercoledì 14/02, allenamento alle ore 15:00 – Sporting55;

Giovedì 15/02, allenamento alle ore 15:00 – Sporting55;

Venerdì 16/02, allenamento alle ore 11:00 – Sporting55 (rifinitura a porte chiuse);

Sabato 17/02, ore 16:15 Renate-LR Vicenza;

Domenica 18/02, riposo.