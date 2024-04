LR Vicenza: i tifosi biancorossi hanno ricordato Piermario Morosini

I tifosi del Vicenza durante la gara con il Trento hanno voluto ricordare Piermario Morosini, scomparso il 14 aprile 2012 dopo un'improvvisa crisi cardiaca avvenuta durante la gara tra Pescara e Livorno. Il centrocampista classe '86, nel club veneto dal 2007 al 2009 e per una piccola parentesi nel 2011, non è mai stato dimenticato dai tifosi biancorossi, che sabato 21 aprile lo hanno ricordato con una scritta: "Vicenza non ti dimentica. Piermario eterno biancorosso".

Ricordiamo che in seguito alla sua scomparsa il Vicenza ha ritirato la maglia numero 25 e ha intitolato a lui il Centro tecnico di Isola Vicentina.