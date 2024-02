LR Vicenza-Pro Vercelli: le probabili formazioni

Il Vicenza cercherà questa sera la terza vittoria consecutiva in campionato nella sfida del Menti contro la Pro Vercelli, in programma alle ore 20.30. La squadra biancorossa sta cercando la continuità giusta per risalire la classifica. Il match sarà sicuramente delicato anche perchè la compagine ospite è a sole due lunghezze dal Vicenza in quinta posizione. Il gruppo di Vecchi con le ultime due vittorie si è avvicinato al terzo posto, che ora dista solamente sei punti. Per la gara di questa sera il tecnico biancorosso cambierà sicuramente qualche uomo e tutto dipenderà anche dalle condizioni fisiche di tutti. Fino all'ultimo in difesa resterà il dubbio di Laezza, che presenta ancora qualche problema fisico. Della Morte, invece, potrebbe partire dal primo minuto.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LR Vicenza (3-4-1-2): Confente; Costa, Golemic, Cuomo; Talarico, Cavion, Rossi, Costa; Della Morte; Ferrari, Pellegrini. All. Vecchi.

Pro Vercelli (4-3-3): Sassi; Iezzi, Parodi, Frey, Camigliano, Iotti, Santoro, Pinzi; Pannitteri, Nepi, Maggio. All. Dossena.

Arbitro: Luca Cherchi di Carbonia

Assistenti: Antonino Junior Palla di Catania e Luca Capriuolo di Bari

Quarto Ufficiale: Maksym Frasynyak di Gallarate