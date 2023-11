LR Vicenza, Della Morte: "Dobbiamo continuare su questa strada"

Il Vicenza , dopo lo stop di Legnago, è tornato alla vittoria contro la Pro Sesto e ha ripreso la propria marcia, nonostante una gara non entusiasmante. In conferenza stampa Matteo Della Morte ha analizzato il successo: "Oggi si doveva vincere e basta. Non dobbiamo guardare troppo avanti, ogni gara è fondamentale. Quello di Legnago è stato un passo falso, siamo contenti per la vittoria. E' stata una settimana difficile, ora bisogna già pensare alle prossime partite perché non possiamo sbagliare di più. Bisogna vincere tutte le gare e in questa partita siamo entrati in campo con lo spirito giusto. Dobbiamo continuare su questa strada. Sono felice per il gol e sento la fiducia di tutti .

Dedica? A mia nonna Maria, è mancata questa settimana, so che è la mia prima tifosa, anche se purtroppo non c'è più".