Legnago Salus-LR Vicenza: vietata la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Vicenza

Il Prefetto della Provincia di Verona ha decretato, poco ore fa, il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Vicenza, in occasione della partita Legnago Salus-LR Vicenza, valevole per il campionato di Serie C Now, prevista per sabato 18 novembre 2023 presso lo stadio “Sandrini” di Legnago.

La decisione è stata presa dopo gli incidenti nel post derby Vicenza-Padova.

I tifosi biancorossi, NON residenti nella provincia di Vicenza, potranno acquistare i tagliandi nel settore tribuna nei punti vendita Vivaticket, online sul sito https://www.vivaticket.com/it/Ticket/legnago-salus-l-r-vicenza/2241 e presso le biglietterie dello stadio Sandrini dalle 12 fino a inizio gara.

Prezzi prevendita

Tribuna centrale: intero € 18,00 – ridotto € 15,00

Tribuna laterale Nord e Sud: intero € 12,00 – ridotto € 10,00

Prezzi giorno gara

Tribuna centrale: intero € 20,00 – ridotto € 15,00

Tribuna laterale Nord e Sud: intero € 15,00 – ridotto € 10,00

I biglietti ridotti sono acquistabili da donne, over 60 anni e under 16 (dai 3 anni compiuti sino ai 15 anni compiuti). I bambini al di sotto dei 3 anni non necessitano di titolo d’ingresso