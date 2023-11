Legnago Salus-LR Vicenza: a dirigere il match l'arbitro tra i più esperti di categoria

Legnago Salus-LR Vicenza, gara in programma sabato 18 novembre alle ore 14.00 allo stadio Sandrini, sarà diretta da Mattia Caldera della sezione di Como. L'alzatese, tra i più esperti di categoria, è stato confermato per il quinto anno in Serie C.

Il direttore di gara lombardo in questa stagione ha diretto otto gare: una nel girone B e quattro nel girone C della Serie C, e tre nei campionati Primavera. Per Caldera, dunque, sarà la prima direzione di gara nel girone A della Serie C. L'arbitro alzatese ha il cartellino facile, infatti, in questa stagione ne ha già estratti 41, più un cartellino rosso per doppia ammonizione.

Caldera ha diretto i biancorossi nella gara disputata al “Menti” contro il Trento nella scorsa stagione e terminata con la vittoria (2-0) del Vicenza, mentre non ha precedenti con il Legango Salus.

Gli assistenti del direttore di gara saranno Marco Toce di Firenze e Andrea Bianchini di Perugia. Quarto ufficiale Daniele Aronne di Roma 1.