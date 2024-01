Il Vicenza non va oltre il pari con la Virtus Verona, ma spreca l'impossibile nella ripresa

Finisce 0-0 la gara del Menti tra Vicenza e Virtus Verona. La squadra di Vecchi non riesce a tornare alla vittoria e sprega due rigori in due minuti.

In cronaca. Al 13' punizione battuta da Della Morte e colpo di testa di Laezza tra le braccia di Sibi. Al 18' Ferrari gira di testa su cross di Talarico, palla a lato non di molto. Al 32' Virtus Verona in attacco: cross da calcio d'angolo di Vesentini, deviato in angolo dalla difesa del Vicenza. Al 42' ammonizione pesante per Cavion, diffidato salterà la Pergolettese. Due minuti dopo cross di Della Morte sul secondo palo e scomposto tentativo di Sandon che manda sul fondo. Al 45' occasione per Ferrari che ci prova con il sinistro, ma il suo tiro viene deviato in corner. Al 47' conclusione di Zarpellon, blocca Confente. Finisce il primo tempo sullo 0-0 dopo due minuti di recupero.

Inizia la ripresa e dopo due minuti viene espulso Cabianca per doppia ammonizione. Brutto intervento del difensore rossoblu su Ferrari. Al 12' Della Morte calcia dal limite dell'area, salvataggio sulla linea di Gomez. Al 15' tiro di Cuomo parato, sulla ribattuta Ferrari mette dentro, ma il gol viene annullato per fallo. Al 25' ancora una grande occasione per il Vicenza: cross dalla sinistra di Greco, colpo di testa di Pellegrini e palla fuori di poco. Al 32' ci prova Sandon con il sinistro da fuori, blocca a terra Sibi. Due minuti dopo altra occasione per i padroni di casa: Greco ci prova al volo, poi Rolfini non riesce a dare forza al pallone e Sibi respinge. Pochi secondi dopo calcio di rigore per il Vicenza: tocco di mano in area di Zerpellon. Dal dischetto si presenta Ferrari che si fa parare il tiro dall'estremo difensore ospite, ma sulla respinta fallo di Ruggero su Talarico e ancora rigore per i biancorossi. È il minuto 37' e dal dischetto si presenta ancora Ferrari, che sbaglia nuovamente, ma questa volta Sibi trattiene il tiro. Al 52' conclusione di Elian Demirovic, parata. Dopo sei minuti di recupero termina la gara con il punteggio di 0-0. Pareggio ancora una volta deludente per il Vicenza, che sbaglia due rigori in due minuti e non riesce a vincere in undici contro dieci per tutta la ripresa.

Il tabellino

LR Vicenza -Virtus Verona 0-0

Vicenza (3-4-2-1): Confente; Laezza (42' st De Col), Golemic, Cuomo (16' st Greco); Talarico (42' st Ronaldo), Cavion (16' st Proia), Rossi, Sandon; Della Morte, Pellegrini (29' st Rolfini); Ferrari. Allenatore: Vecchi



Virtus Verona (3-5-2): Sibi; Vesentini (30' st Toffanin), Ruggero, Cabianca; Mazzolo, Mehic (11' st Ntube), Metlika (30' st Demirovic), Zarpellon, Amadio; Danti, Gomez. Allenatore: Fresco



Arbitro: Lorenzo Maccarini di Arezzo (Jorgji, Giudice; quarto ufficiale Pasculli)

Note: Espulso al 2' del secondo tempo Cabianca per doppia ammonizione. Ammoniti: Pellegrini (V), Zarpellon (VV), Mazzolo (VV), Cabianca (VV), Cavion (V).