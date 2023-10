Serie D: il Montecchio Maggiore cerca il bis a Bolzano, mentre il Bassano vuole tornare alla vittoria

Dopo l'importante vittoria interna contro l'Este, il Montecchio Maggiore di mister Coppola, proverà oggi ad ottenere il bis sul campo insidioso di Bolzano. Tolto lo zero dalla casella vittoria e gol fatti, i vicentini, cercheranno di conquistare il secondo successo consecutivo. La Virtus si trova nei bassi fondi della classifica e non ha ancora ottenuto vittorie in questa stagione, ma questo non deve ingannare. La gara avrà inizio alle ore 15.00 e sarà diretta da Flavio Barbetti di Arezzo.

Il Bassano, dopo la brutta sconfitta interna contro l'Adriese (0-3), proverà a rifarsi in trasferta sul campo delle Dolomiti Bellunesi. La squadra vicentina cercherà di ritrovare il successo che manca dalla prima di campionato, ottenuto proprio lontano dalle mura amiche, sul campo di Bolzano. Il gruppo dovrà fare a meno di mister Pontarollo e del centrocampista Nicolò Simeoni, entrambi squalificati per quattro turni dal Giudice Sportivo. Il match sarà arbitrato da Rehmet Jusufoski di Mestre.

IL RESTO DELLE GARE ODIERNE DEL GIRONE C

ADRIESE-CHIONS

CAMPODARSEGO-MONTE PRODECO

CJARLINS MUZANE-ATLETICO CASTEGNATO

ESTE-UNION CLODIENSE CHIOGGIA SOTTOMARINA

MESTRE-BRENO

MORI SANTO STEFANO-LUPARENSE

PORTOGRUARO CALCIO-TREVISO FBC 1993