Serie D: nel prossimo turno gare interne per Bassano e Montecchio Maggiore

Il Montecchio Maggiore, penultimo in classifica con un punto e ancora senza vittorie in campionato, cercherà bottino pieno nella gara interna contro l'Este in programma domenica alle ore 15.00. La compagine vicentina nel turno scorso è uscita sconfitta per 2-0 dal campo di Mestre. Mister Coppola per la gara contro la squadra padovana avrà tutti a disposizione e potrà contare sulla formazione migliore.

Il Bassano, dopo il pareggio sul campo del Campodarsego di settimana scorsa, nel prossimo turno in programma domenica alle ore 15.00, affronterà in casa l'Adriese. La squadra vicentina in classifica è ferma a quota cinque punti, mentre quella rodigina a tre. Il gruppo di Pontarollo tra le mura amiche non ha ancora vinto in questa stagione, perchè nell'unico match disputato ha pareggiato 2-2 con il Portogruaro Calcio. L'Adriese, invece, l'unica vittoria l'ha ottenuta proprio fuori casa, sul campo del Mori Santo Stefano.

INFO BIGLIETTI BASSANO-ADRIESE

Ingresso unico 12€

Ridotto 7€ Over 65

Gratuito minorenni e disabili

Disponibili gli abbonamenti.

TUTTO IL RESTO DEL PROGRAMMA DELLA 4A GIORNATA

ATLETICO CASTEGNATO-MORI SANTO STEFANO

BRENO-UNION CLODIENSE CHIOGGIA

CHIONS-MESTRE

DOLOMITI BELLUNESI-CAMPODARSEGO

LUPARENSE-VIRTUS BOLZANO

MONTE PRODECO-PORTOGRUARO CALCIO

TREVISO FBC 1993-CJARLINS MUZANE