Serie D. Il Montecchio Maggiore ottiene il primo successo stagionale, mentre il Bassano cade in casa

Nelle gare della domenica il Montecchio Maggiore batte l'Este 2-1, grazie alle reti di Visinoni, al 19' del secondo tempo e Cardellino, al 38' e ottiene la prima vittoria stagionale. Alla compagine ospite non basta la rete iniziale di De Vido, che illude l'undici padovano. Con questo successo la squadra vicentina sale a quota 4 in classifica, si stacca dal fondo della graduatoria e ritrova nuovo entusiasmo, dopo un avvio di stagione complicato. Vittoria di gruppo, cercata e voluta.

Il Bassano, invece, crolla in casa 0-3 contro l'Adriese, in un match con poca storia. Decisive le reti di Issa e Pimazzoni nel primo tempo e il rigore di Moras nella ripresa. Prima sconfitta stagionale per la squadra di Pontarollo che, però, continua a non vincere tra le mura amiche: su due gare disputate un pareggio ed una sconfitta.

GLI ALTRI RISULTATI DEL GIRONE C

ATLETICO CASTEGNATO - MORI SANTO STEFANO 0-1

BRENO - UNION CLODIENSE CHIOGGIA SOTTOMARINA 1-2

CHIONS - MESTRE 1-2

DOLOMITI BELLUNESI - CAMPODARSEGO 2-1

LUPARENSE - VIRTUS BOLZANO 3-1

MONTE PRODECO - PORTOGRUARO CALCIO 1-1

TREVISO FBC 1993 - CJARLINS MUZANE 1-0