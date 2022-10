Qui LR Vicenza: i convocati per la partita con i giovani della Juve di mercoledì 12 ottobre 2022

Serie C

Serie C Girone A

Sono 26 i giocatori del LR Vicenza convocati da mister Francesco Baldini per il recupero della quinta giornata di campionato contro la Juventus Next Gen, in programma mercoledì 12 ottobre 2022 alle ore 20 allo stadio Romeo Menti.

GIOCATORI DEL LR VICENZA CONVOCATI PER IL RECUPERO SERALE CONTRO LA JUVE

PORTIERI: Confente e Desplanches.

DIFENSORI: Bellich, Cappelletti, Corradi, Ierardi, Padella, Pasini, Sandon, Valietti.

CENTROCAMPISTI: Begic, Cataldi, Cavion, Dalmonte, Greco, Jimenez, Oviszach, Ronaldo, Scarsella, Zonta.

ATTACCANTI: Alessio, Busatto, Ferrari, Giacomelli, Rolfini, Stoppa.