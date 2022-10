Qui LR Vicenza: mercoledì 12 ottobre si gioca allo stadio Menti alle ore 20 con i "baby" della Juventus

In attesa della conferenza stampa pre partita di mister Francesco Baldini, intanto la Lega Pro ha comunicato di aver spostato in avanti di un’ora il fischio d’inizio del match tra LR Vicenza e Juve Next generation: era previsto per le ore 19 di mercoledì 12 ottobre 2022, ora sarà alle ore 20.

Sicuramente un aiuto ai tifosi in un giorno feriale che così possono recarsi con calma allo stadio dopo il lavoro.

LA PREVENDITA PER LR VICENZA-JUVE NEXT GEN

Una nota del LR Vicenza invece spiga le modalità della prevendita dei biglietti per il match di recupero infrasettimanale tra Vicenza e Juve.

Per gli ospiti vi sono 600 posti disponibili in Curva Nord (stessi prezzi della Curva Sud).

Per i tifosi di casa i prezzi dei biglietti vanno dai 15 euro di biglietto intero per la Curva Sud (ridotto 12 euro e studenti 8 euro) fino ai 40 euro per la tribuna centrale (ridotto 35 e studente 18 euro). Per passare per i distinti dove il costo del biglietto va dai 20 euro intero ai 12 studente. I ragazzini sotto i 10 anni 5 euro.

Per chiudere i punti vendita sono al CCCB allo Stadio Romeo Menti fino alle 20 di martedì 11 ottobre e nei punti vendita di Vicenza (Tabaccheria Sella a San Felice e Bar Stadio), a Bassano del Grappa (Dischiponte) e a Thiene (Bar Stazione).

Ovviamente si possono acquisire anche on line su sport.ticketone.it fino alle ore 19 di mercoledì 12 ottobre 2022.

Il giorno della gara, ovvero lo stesso mercoledì, aprono le biglietterie dello stadio dove con un po’ di coda dalle ore 17 si potrà avere l’agognato tagliando.