BALDINI: A ROMA SENZA VEDERE IL PAPA

Conferenza stampa di Baldini, in attesa dell’allenamento pomeridiano, il primo dopo la partita di domenica con la Pro Patria.

- Come state dopo il pareggio interno?

“Ci voleva una vittoria, ma voglio ricordare quando ad inizio stagione predicavo prudenza. Il campionato è lunghissimo e con dinamiche strane. In una giornata nella quale abbiamo mancato l’obiettivo della vittoria, siamo riusciti lo stesso a rosicchiare un punto alle prime.”

- Vittoria che potrebbe arrivare domani…

“La Juve Under 23 è una squadra giovane che corre moltissimo. Incontrare difficoltà è una regola della Lega Pro ma non ho mai pensato che a Natale potessimo aver già preso il largo.”

- La responsabilità di essere stata messa tra le squadre favorite della viglia può aver messo troppa pressione ai giocatori?

“Non credo. Io stesso metto molta pressione sui miei, ma non semplicemente per il risultato, quanto piuttosto per la crescita continua di consapevolezza. D’altra parte noi siamo il Vicenza. Se io o qualsiasi dei miei dovessimo aver paura di prenderci questa responsabilità non avremmo dovuto venire qui. La R che abbiamo cucita addosso ci impone di avere le spalle larghe e di conseguire gli obiettivi. D’altra parte, lo vedete, anche le altre big possono incontrare dei problemi. E’ normale…”

- Come sta il gruppo?

“Bene. Pasini è tornato a lavorare e Cappelletti sta bene. Bellichha terminato la sua gara con qualche disturbo alla coscia, che mi dicono però superato. Rolfini rientra dopo la squalifica e quindi non siamo contati.”

- Un limite evidenziato domenica è la difficoltà a verticalizzare la manovra. Troppi passaggi arretrati o laterali.

“Quando si incontrano formazioni molto chiuso, con la linea di centrocampo schiacciata sulla difesa, è molto difficile andare in profondità. Anche perché abbiamo visto quanto può contare perdere palla in certe fasi di gioco. Ma la verticalizzazione è una delle mie parole d’ordine e ci lavoriamo sopra ogni giorno.”

- Che partita si aspetta?

“Loro non verranno a fare le barricate, ne sono convinto. Se la giocheranno a viso aperto e noi dovremo dar seguito alla buona disposizione sui capovolgimenti di fronte. Se analizziamo tutti i dati statistici sulla gara con la Pro Patria, vediamo che non è stata una prestazione negativa. E’ mancato solo il risultato, purtroppo.”

- Il presidente Rosso ha avuto parole di elogio per lei, precisando che bisognerebbe ricordare quanto Francesco Baldini ha fatto nel calcio.

“Lo ringrazio, fermo restando che noi tecnici siamo figli dei nostri risultati. L’anno scorso, tra Catania e Vicenza è stato un percorso importante, anche se non vincente. Diciamo che siamo andati a Roma senza poter vedere il Papa. Mi auguro davvero di poter raccogliere da domani tutti l’enorme lavoro che abbiamo fatto. Il patron sa che io non ho mai staccato…”