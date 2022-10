Qui LR Vicenza: Balzaretti inibito fino al 14 ottobre 2022 e mille euro per 5 bicchieri di birra finiti in campo

Rimarrà lontano dal campo di calcio fino a venerdì 14 ottobre 2022 il direttore sportivo del LR Vicenza Federico Balzaretti. Lo ha deciso il giudice sportivo di serie C che ha deliberato il giorno dopo la partita col la Pro Patria, visto l’imminente recupero tra LR Vicenza e Juve Next gen.

A Balzaretti anche 500 euro di ammenda per «avere, al 18’ del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’assistente arbitrale n. 1, di cui contestava l’operato urlando ed assumendo toni sarcastici per una lamentata perdita di tempo in occasione di due sostituzioni».

Il giudice sportivo sempre per il match tra Vicenza e Pro Patria ha multato la società di Largo Paolo Rossi 9 con mille euro perché intono al 26’ della ripresa i tifosi della Sud avrebbero lanciato ben 5 bicchieri (di plastica) pieni di birra contro un giocatore avversario senza colpirlo.

Infine per quanto riguarda i giocatori il giudice ha registrato la terza ammonizione stagionale per Cavion e la prima per Valietti.