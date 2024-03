Pro Sesto-LR Vicenza: sarà Cristiano Ursini di Pescara a dirigere la gara

Cristiano Ursini della sezione di Pescara sarà chiamato ad arbitrare Pro Sesto – L.R. Vicenza in programma sabato 30 marzo alle ore 20.45 allo stadio “Ernesto Breda” di Sesto San Giovanni. Il direttore di gara abruzzese è stato promosso nella terza serie lunedì 3 luglio 2023. Ursini ha iniziato la carriera nel 2008: l’esordio a 15 anni in una gara del campionato ‘Giovanissimi’ a Rancitelli. Poi tanta gavetta prima dell'approdo in Eccellennza e Serie D. Durante lo scorso Natale ha esordito anche in serie B come quarto ufficiale del match Cittadella-Spezia.

L'arbitro abruzzese non ha precedenti con nessuna delle due squadre e in questa stagione ha diretto venti gare, tra Serie C e campionato Primavera. Nel girone A ha arbitrato sei incontri, con tre vittorie esterne, due interne ed un pareggio.

Gli assistenti del direttore di gara saranno Marco Pilleri di Cagliari e Daljit Singh di Macerata. Quarto ufficiale Andrea Paccagnella di Bologna.