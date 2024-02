Pergolettese-LR Vicenza: mister Vecchi è intervenuto in conferenza stampa

Nella giornata di ieri mister Stefano Vecchi ha incontrato la stampa, in vista della sfida contro la Pergolettese, in programma oggi alle ore 18.30, allo stadio Giuseppe Voltini.

Queste le parole del tecnico del Vicenza: "Nelle ultime due gare abbiamo raccolto veramente molto poco, andando a rivedere le partite che abbiamo fatto. Le occasioni che abbiamo avuto sia a Lumezzane che nella partita con la Virtus Verona, lasciano un po’ interdetti, però io devo ragionare da allenatore, devo cercare di analizzare le prestazioni, è troppo semplice analizzarle se si perde, tirate fuori i cosiddetti, oppure pareggiate e siete scarsi. Non è così, abbiamo fatto delle buone gare, purtroppo abbiamo raccolto poco, bisogna chiaramente essere più precisi sotto porta, trovare delle soluzioni o il modo di far goal con più continuità, perché le opportunità le abbiamo avute nelle ultime due gare. La Pergolettese è una squadra che ha giocatori di categoria di buon valore a giovani interessanti, per cui dobbiamo continuare a fare le prestazioni che abbiamo fatto, cercando di migliorarle dove abbiamo sbagliato e lo abbiamo anche analizzato.

Difesa a tre? Sicuramente sì, nonostante Lumezzane, in queste cinque gare ho avuto la sensazione di una squadra solida così, poi vedremo. Il vantaggio di aver ridotto il numero dell’organico e averlo reso più omogeneo, può darci una mano nello sviluppare anche eventualmente altri moduli.

Ferrari? Era molto dispiaciuto, perché per un attaccante fare goal vuol dire tantissimo e sbagliare due rigori è una grande mazzata, però l’ho visto molto presente, molto positivo. Sa che noi puntiamo molto su di lui, sa che puntiamo molto sulle sue qualità e sulle sue capacità, noi cercheremo di metterlo nelle condizioni migliori per tornare il bomber che è stato fino a poco tempo fa. Per cui è chiaro che sbagliare due rigori così fa male, anche perché è diventata una notizia nazionale, ripresa un po’ ovunque. Però da parte dello staff e da parte nostra, c’è grande fiducia in lui e anche i compagni sanno che attraverso i suoi goal possono passare tante nostre vittorie.

Rimane il rigorista? Sì, adesso non so se lui si tirerà indietro, però i rigori li ha sempre calciati ovunque, li ha calciati anche Pellegrini nella sua carriera. Se lui se la sente, sì.

Delle Monache sostituto di Della Morte? No, può giocare come sta giocando Della Morte adesso e possono giocare tutti e due assieme con una punta centrale. In un’evoluzione futura, potremo giocare anche con il 4-3-3, con lui e Della Morte, uno da una parte e uno dall’altra. Se in questo momento abbiamo bisogno che faccia 20-30 minuti, ce li ha, se dovesse essercene bisogno di farne 60 pure, poi è un ruolo quello che in genere con i 5 cambi è molto coinvolto nelle sostituzioni, non per lui, ma proprio per il ruolo in sé.

Rossi o Ronaldo? È sempre il solito dualismo, l’altro giorno Rossi ha dato delle risposte positive, ma come le aveva date anche Ronaldo, la scelta a volte dipende anche da alcune sfumature, in funzione degli avversari. Domani sicuramente giocherà Rossi.

Raccomandazioni dopo Lumezzane? A Lumezzane siamo spariti dal campo per 10 minuti, all’inizio del secondo tempo ed è la cosa che non dobbiamo fare. Dobbiamo essere in campo per 95 minuti con la testa al 100%, perché abbiamo visto che anche con le squadre non top del campionato lo puoi pagare, quindi dobbiamo fare i 95 minuti al massimo, col coltello tra i denti ed andare a Crema a fare la nostra battaglia".