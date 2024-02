LR Vicenza: risolti due contratti

Serie C

Nella giornata odierna, ultima per quanto riguarda il calciomercato, la società LR Vicenza ha comunicato di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Nicola Pasini.

Difensore centrale classe 1991, in biancorosso da luglio 2018, ha registrato 121 presenze tra Serie B, Serie C e Coppa Italia, siglando 3 reti.

Il club veneto nello stesso pomeriggio ha definito con l’U.S. Salernitana 1919, la risoluzione consensuale anticipata della cessione a titolo temporaneo delle prestazioni sportive del calciatore Kaleb Jimenez Castillo.

Centrocampista classe 2002, con la maglia biancorossa è sceso in campo in 56 occasioni, tra Campionato e Coppa Italia Serie C, segnando 3 reti.