Padova-LR Vicenza: molti i biglietti venduti nel settore ospiti

Continua la vendita dei biglietti per la gara tra Padova e Vicenza, in programma mercoledì 6 marzo alle ore 20.45. Secondo quanto riportato da Trivenetogoal, i biglietti venduti ad oggi ai tifosi biancorossi sono già 1150, sui 2200 disponibili. I tagliandi potranno essere comprati fino alle 19 di martedì 5 marzo.

Per questo atteso derby sono già sold out i settori Tribuna est, Poltrone Premium e Poltrone Biancoscudate. Si attende dunque il pubblico delle grandi occasioni per questa sfida tra il Padova, secondo in classifica e il vicenza, terzo. La squadra di Vecchi arriva da cinque vittorie consecutive, mentre i padroni di casa si sono avvicinati al Mantova capolista, che ora dista solamente quattro punti.