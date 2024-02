Padova-LR Vicenza: i tifosi del Lane saranno presenti

C'era molta attesa per la decisione del GOS in merito alla presenza dei tifosi del Vicenza nella trasferta dell'Euganeo. Oggi è arrivata la comunicazione del Calcio Padova che ha tolto ogni dubbio: i supporters biancorossi saranno presenti.

Ecco l'annuncio: ''Calcio Padova informa i propri tifosi che i biglietti per il derby tra Padova e Vicenza, in programma mercoledì 6 marzo alle ore 20:45 presso lo stadio Euganeo, saranno in vendita sul circuito Vivaticket (Web e Punti vendita) a partire dalle ore 18:00 di giovedì 29 febbraio. In occasione di questa importantissima sfida di campionato, la società Calcio Padova ha deciso di aumentare la capienza, con tariffe speciali dedicate ad U15 e famiglie nei settori Tribuna Est Nord e Tribuna Ovest Nord.



Lo speciale pacchetto famiglia è destinato a un under 15 e relativo accompagnatore che potranno quindi usufruire della tariffa speciale di 1,00 euro (Under 15) e 10,00 euro (accompagnatore). I biglietti dovranno essere acquistati contestualmente selezionando l’apposita tariffa.

Il derby sarà anche un’occasione per promuovere il gemellaggio tra Calcio Padova e Citta della Speranza. Saranno infatti previste speciali iniziative allo stadio e parte dell’incasso di competenza del Calcio Padova verrà devoluta a sostegno dei progetti promossi dalla stessa Città della Speranza.

Su disposizione dell’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, si comunica quanto segue: tutti i residenti a Vicenza e provincia, devono obbligatoriamente acquistare il biglietto per il settore ospiti curva nord e solo se fidelizzati (possessori fidelity card Lanerossi Vicenza).

Cambio nominativo vietato in tutti i settori dello stadio. Tutti i tifosi sono invitati a presentarsi per tempo ai varchi di accesso.

Questi i prezzi (ricordiamo a tutti i tifosi che la tariffa ridotta per Donne e Over 65, è disponibile solo nella fase di prevendita e non alle biglietterie dello stadio il giorno della gara): apertura biglietterie sud a partire dalle ore 19:00 del giorno della gara".