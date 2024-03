Padova-LR Vicenza: i convocati tra i padroni di casa, con alcuni recuperi

Domani allo stadio Euganeo, alle ore 20.45, è in programma la sfida molto attesa tra Padova e Vicenza. Mister Torrente recupera Palombi, ma deve fare a meno di Russini. Valente risulta tra i convocati, ma potrebbe avere una contrattura e non far parte della gara.

La lista completa dei convocati

PORTIERI: 1 Donnarumma, 22 Mangiaracina, 99 Zanellati

DIFENSORI: 4 Belli, 13 Crescenzi, 2 Delli Carri, 72 Faedo, 30 Favale, 26 Kirwan, 3 Perrotta, 14 Villa

CENTROCAMPISTI: 15 Bianchi, 17 Capelli, 58 Cretella, 6 Crisetig, 11 Dezi, 8 Fusi, 10 Radrezza, 9 Valente, 7 Varas

ATTACCANTI: 20 Bortolussi, 21 Liguori, 19 Palombi, 90 Tordini, 94 Zamparo