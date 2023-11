LV Vicenza-Pro Patria: l'analisi di Diana dopo la gara

Il Vicenza ha staccato il pass per gli ottavi di finale della Coppa Italia Serie C, dove affronterà la Triestina di Attilio Tesser. Al termine della gara ha parlato mister Aimo Diana.

LE PAROLE DEL TECNICO BIANCOROSSO AL TERMINE DELLA GARA

“Siamo partiti bene, come mi aspettavo, poi abbiamo avuto anche altre occasioni, tanti angoli, punizioni, insomma una squadra piuttosto inedita, ma sapevo che poteva dare quello. Mi aspettavo anche che si potesse andare in difficoltà quando la Pro Patria alzava i ritmi, come successo all’inizio del secondo tempo, ma era chiaro che potesse capitare di sbagliare delle situazioni e delle letture. Dopo il pareggio subito, ci siamo rimessi di nuovo a fare la partita, con le forze che abbiamo in questo momento, ho cercato di tenere in campo più tempo possibile i giocatori, anche per dar loro minutaggio e poi abbiamo iniziato con i cambi, secondo me con i cambi poi abbiamo aumentato la nostra capacità ed avuto occasioni importanti per fare goal, per chiuderla prima, non l’abbiamo fatto, però portiamo a casa lo stesso una vittoria. Alcuni ragazzi hanno fatto 120 minuti, sinceramente avrei voluto che non li facessero, ma non avevo altre soluzioni. Sono contento che abbiano esordito anche dei ragazzi del nostro settore giovanile, c’è stata l’occasione per vederli in campo anche con la maglia della prima squadra. Adesso ci concentriamo completamente sulla partita di sabato, che è sempre con la Pro Patria, anche se sarà con un’altra Pro Patria. Ci sono comunque da sistemare alcune cose che hanno funzionato di meno, visto che abbiamo avuto un blackout di 10 minuti. Aldilà di tutte quelle situazioni, come la disabitudine a giocare di alcuni giocatori, non possiamo permettercelo.

De Col braccetto? E’ una possibilità senza Golemic, Ierardi e De Maio, altrimenti occorrerebbe cambiare sistema di gioco, ma sarebbero comunque sempre gli stessi a giocare. Può interpretare bene quel ruolo, chiaro che deve capire ancora determinate situazioni ma è un volenteroso, uno che ha voglia di fare e con una certa esperienza. Non sarei per nulla preoccupato se giocasse di nuovo in quel ruolo, anzi potrebbe essere una risorsa in più vista la sua corsa e gli spazi che può andare ad occupare. E’ un giocatore fatto e finito, al quale affidarsi.

Risposte dai ragazzi? Hanno fatto una partita gagliarda, gli alti e bassi li subiscono tutti. Erano ragazzi che avevano giocato poco, penso a Fantoni che ha giocato 120 minuti e l’ultima partita intera l’aveva giocata quasi un anno fa, non sapevo come potessero durare nel tempo ma è chiaro che possano concedere qualcosa su alcune occasioni degli avversari. Ma si è dimostrato affidabile dietro, come Lattanzio, Tronchin. Mi è dispiaciuto per Talarico che non ho potuto far giocare per un attacco febbrile, anche lui può darci sicuramente qualcosa.

Valietti? Temevamo che fosse un infortunio più grave e invece non ha lesioni ma ha un’elongazione, una cosa sicuramente molto meno grave di quella che pensavamo. Proia, Rossi e Laezza sono prossimi al rientro, anche Costa e quindi credo che presto rientreranno con la squadra".