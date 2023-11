Coppa Italia LR Vicenza-Pro Patria: arbitra Davide Gandino di Alessandria

La gara di Coppa Italia di Serie C LR Vicenza-Pro Patria, valida per il secondo turno del torneo, in programma questa sera alle ore 18.30 allo stadio Menti, sarà diretta da Davide Gandino di Alessandria. L'arbitro piemontese in questa stagione ha diretto 5 gare, tra Serie C e campionato Primavera ed ha estratto 22 cartellini gialli ed un rosso per doppia ammonizione.

Il direttore di gara non ha precedenti con le due squadre e questa sera sarà assistito da Alberto Rinaldi di Pisa e Vincenzo Russo di Nichelino. Quarto ufficiale sarà, invece, Giovanni Castellano di Nichelino.