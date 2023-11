LR Vicenza torna alla vittoria contro la Pro Sesto grazie a Della Morte e Rolfini

Il Vicenza batte 2-0 la Pro Sesto e torna subito al successo dopo la sconfitta di Legnago. Della Morte e Rolfini decido la gara, ma la squadra di Diana non convince ancora. Questa sera contava solo vincere e i tre punti sono arrivati, ma sul resto c'è ancora tanto su cui lavorare. Grandi applausi per Della Morte all'uscita dal campo.

In cronaca. Al 15' Vicenza vicino al vantaggio: Della Morte di sinistro impegna Botti, bravo a deviare in angolo. Quattro minuti dopo pericolo in area biancorossa: Greco si fa saltare ma poi è bravo a chiudere. Al 25' rigore per il Vicenza: fallo di mano di Giorgeschi, dal dischetto va Ronaldo che non riesce ad angolare il tiro, Botti si allunga e neutralizza. Al 31' la squadra di Diana trova in gol: proiezione offensiva di Golemic che non trova la deviazione vincente; sulla palla vagante in area Della Morte da due passi fa 1-0. Sette minuti dopo Vicenza ancora vicino alla rete: cross morbido di Ronaldo e colpo di testa di Rolfini che esce sul fondo. Finisce il primo tempo con la compagine di Diana avanti 1-0 sulla Pro Sesto.

Inizia la ripresa e dopo quattro minuti il Vicenza ci prova con Rolfini, ma il suo tiro viene ribattuto da un difensore e termina senza creare problemi tra le braccia di Botti. Al 20' Pro Sesto al tiro, ma Confente è attento e para in due tempi. Due minuti dopo arriva il raddoppio della squadra di Diana: Della Morte mette il cross dalla destra, la difesa allontana, ma De Col di testa rimette in area per Rolfini che supera Botti con un preciso tocco con il destro. Al 37' Sandon da due passi calcia a botta sicura, ma colpisce in pieno volto il portiere Botti. Non succede più nulla fino al termine della gara e dopo quattro minuti di recupero l'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Il Vicenza vince 2-0, ma ancora non convince.

IL TABELLINO

Vicenza (3-4-1-2): Confente; De Col, Golemic, Laezza; Talarico, Ronaldo, Tronchin (35' st Rossi), Greco (35' st Sandon); Scarsella (23' st Proia); Della Morte (35' st Jimenez), Rolfini (23' st Pellegrini). Allenatore: Diana.

Pro Sesto (3-4-2-1): Botti; Toninelli, Marianucci, Giorgeschi; Petrungaro (28' st D'Alessio), Gattoni, Ferro (8' st Petrelli), Maurizii; Florio (8' st Santarpia), Sala (39' st Basili); Bruschi. Allenatore: Parravicini.

Arbitro: Dario Madonia di Palermo (assistenti Porcheddu e Pinna; quarto ufficiale Esposito)

Reti: 31' pt Della Morte (V); 22' st Rolfini (V)

Note: ammoniti Botti (P), Golemic (V), Laezza (V).