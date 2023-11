LR Vicenza-Pro Sesto, Diana: "Dobbiamo uscire da soli da questa situazione"

Il Vicenza è atteso dalla gara interna contro la Pro Sesto, match in programma sabato 25 novembre alle ore 20.45. Mister Diana è apparso molto deciso in conferenza stampa: "Stiamo entrando in profondità dentro la squadra, io non so se contro la Pro Sesto vinceremo o perderemo, pero', forse per la prima volta questa settimana, siamo andati leggermente oltre il calcio, soprattutto tra di noi dentro lo spogliatoio. Secondo me la squadra sotto il piano dell'atteggiamento farà una buona prestazione, non so quale sarà il risultato, ma se ci sarà una reazione io sarei già contento. Di promesse non ne possiamo fare, a parte quella di sputare sangue in tutto quello che faremo. Lasciateci nel nostro brodo, dobbiamo uscirne noi e non vogliamo niente da nessuno. Sappiamo che il nostro pubblico ci ha sempre sostenuto e continuerà a farlo, ne sono sicuro. Mi sono già capitate situazioni come questa e a volte può succedere anche di non riuscire ad uscirne.

Dobbiamo fare un bagno di umiltà, ma lo devono fare tutti, non solo noi. Anche chi ci segue. Noi stiamo facendo il massimo, però, tutti devono pensare che ogni match è difficile, perchè altrimenti vincerebbero tutti, ma purtroppo in 16 vincono in 4, le tre più una ai play off".

Buone notizie sono arrivate anche dall'infermeria: "Laezza sta meglio, come anche Della Morte, che ha avuto un problema in settimana, ma che ora sta bene. Ci siamo allenati in 23 quindi, a parte gli squalificati, ho tutti a disposizione".

L'elenco dei convocati.