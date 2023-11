LR Vicenza-Pro Sesto, Stefano Rosso: "Mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra"

Serie C

Serie C Girone A

Squadra in casa

Squadra in casa LR Vicenza

Contro la Pro Sesto erano importanti soprattutto i tre punti e il Vicenza è riuscito a conquistarli. A fine gara anche il presidente Stefano Rosso ha voluto ribadire l'importanza della vittoria: “Contava solo il risultato, non abbiamo quasi mai rischiato e la gara è sempre stata in controllo. Mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra".

Il presidente ha commentato anche la richiesta dei tifosi di tirare fuori gli attributi: “Direi che stasera non sono mancati e oggi va bene così”.

Domani la squadra tornerà subito in campo per gli ottavi di finale della Coppa Italia Serie C ed affronterà al Menti la Triestina, alle ore 21.00