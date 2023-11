LR Vicenza-Pro Patria: 2-0 all'intervallo

Il Vicenza chiude avanti la prima frazione di gara 2-0 sul Pro Patria.

Al 3' il gol del vantaggio: Ronaldo la mette in area per Scarsella che calcia forte e di prima intenzione mette sotto la traversa. Dopo otto minuti Pro Patria pericolosa con Castelli con un tiro a giro che esce di poco. Al 14' la squadra biancorossa raddoppia con un tocco sottomisura di Pellegrini, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Al 28′ buona trama biancoblu, ma Castelli non riesce a concludere. Al 35' ancora Scarsella ha una grande occasione per portare la gara sul 2-0, ma non riesce a trovare la deviazione giusta. Cinque minuti dopo raddoppio del Vicenza con Scarsella che mette dentro di testa su cross di Della Morte. Fra poco l'inizio della ripresa.