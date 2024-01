LR Vicenza: presentato Cuomo

Nella giornata odierna è stato presentato alla stampa Giuseppe Cuomo, nuovo difensore del Vicenza, alla presenza del direttore sportivo Luca Matteassi.

Ecco quali sono state le parole del nuovo calciatore biancorosso: "Ringrazio il Direttore e tutto il Vicenza, perché mi hanno dato questa opportunità e spero di poter dimostrare chi sono e cosa posso fare, spero di poter dare una mano e di aiutare i miei compagni di squadra, il mister e tutto il Vicenza.

Trattativa? Mi ha chiamato il Direttore, mi ha parlato subito della squadra, degli obiettivi e di ciò che dobbiamo raggiungere e mi ha convinto subito, devo dire la verità. Poi so com’è la piazza che è molto calorosa, quindi sono molto contento di essere qui per dare una mano.

Golemic? Mi ha chiamato negli scorsi giorni, mi ha detto di venire qui perché potevo dare una mano e sono contento di ritrovarlo, perché lui è stato una persona che mi ha dato una mano negli anni precedenti, quando giocavamo insieme a Crotone e quindi sono contento di ritrovarlo.

Le mie caratteristiche rispetto agli altri difensori in rosa? Sicuramente abbiamo dei giocatori in rosa importanti, sono tutti quanti bravi, magari rispetto a qualche altro giocatore, fisicamente sono un po’ più veloce, mentre gli altri sono più bravi a livello fisico. Però sono tutti ragazzi forti, in questi due allenamenti che ho fatto, ho trovato una squadra davvero forte.

Mister Vecchi? L’ho conosciuto in questi giorni, è una bravissima persona e sono sicuro che potrà dare una mano alla squadra.

Come ho visto la squadra? Ho trovato gente che lavora molto in campo, vista la posizione in classifica temevo fosse diverso, invece no, vedo gente che ha fame, che ha voglia di lavorare. Sono convinto che questa squadra possa fare davvero bene, lo speriamo tutti e cerchiamo di partire subito da domenica.

Come vivo il ritorno in C? Con tranquillità. Sicuramente sono andato via da Crotone per tornare a giocare in Serie B, poi le cose non sono andate benissimo, magari avrei giocato di meno nei prossimi mesi. Appena mi ha chiamato il Direttore e mi ha detto che c’era la possibilità di venire qui, di poter far bene e di aiutare la squadra, ho detto di sì. Con grande umiltà e serietà scendo per cercare di dare una mano.

A cosa si deve puntare nel girone di ritorno? Arrivare nel miglior modo ai playoff e poi? La prima cosa da ottenere è il miglior posizionamento in classifica possibile, poi è importante avere fame, avere quella cattiveria e quella fame di sovrastare gli avversari e dire “Io voglio passare”. Penso che nei playoff questo faccia molto la differenza.

La scelta del 14? Non c’è un motivo in particolare, avevo il 3 a Crotone, sono salito a Bolzano e avevo il 14. Il 14 è il giorno in cui mi sono fidanzato con la mia ragazza.

Vicenza ha diritto di riscatto? Certo, vediamo a fine stagione il Direttore che cosa dice (ride, ndr). A me farebbe piacere unirmi ancora di più a questa grande famiglia, sarei contento se ci fosse questa possibilità".