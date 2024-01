Albinoleffe-LR Vicenza: 0-0 al termine del primo tempo

Al termine del primo tempo è ancora 0-0 tra Albinoleffe e LR Vicenza. Gara con poche emozioni. I tifosi biancorossi invitano la squadra a tirare fuori gli attributi. Cori che abbiamo già sentito anche nelle ultime uscite.

In cronaca. Dopo un solo minuto la squadra di Vecchi sfiora il vantaggio: Costa batte un calcio d'angolo e Ierardi, di testa, impegna Marietta. Al 9' anche i padroni di casa vanno vicini alla rete, Confente non trattiene la sfera e rischia il fallo da rigore su Longo. Al 15' Ferrari colpisce di testa su punizione di Ronaldo, ma la palla va oltre la traversa. Al 24' viene ammonito Laezza, che diffidato, salterà il match con la Gianna. Undici minuti dopo Agostinelli si divora il gol del vantaggio e spreca praticamente un rigore in movimento. Non succede più nulla e il primo tempo termina sullo 0-0.