Albinoleffe-LR Vicenza, Laezza: "Ci siamo mossi da squadra"

Il Vicenza non è andato oltre il pari nella trasferta sul campo dell'Albinoleffe. Uno 0-0 con poche emozioni e che ha lasciato la squadra di Vecchi in sesta posizione. Al termine della gara in conferenza stampa ha parlato Giuliano Laezza.

Ecco le parole del difensore biancorosso: "Sicuramente un punto è sempre buono, però potevamo fare di più, anche se in questo momento è difficile parlare. L’attenzione e l’atteggiamento comunque sono stati giusti, ci siamo mossi da squadra. Siamo dispiaciuti perché un punto può andare bene, ma dobbiamo alzare il livello per cercare di raggiungere qualche obiettivo importante. Stiamo lavorando, sicuramente non è facile, ma dobbiamo cercare di darci una mossa e cercare di chiudere le partite, magari anche con i calci piazzati che in questa categoria sono fondamentali. Dobbiamo cercare di lavorare ancora di più e sistemare queste situazioni. E' l’atteggiamento ad essere fondamentale in questa categoria. Eravamo sul pezzo ma è mancato il goal. Con qualsiasi allenatore, noi dobbiamo pensare a fare i professionisti e lavorare in maniera giusta per fare il bene di questa squadra, di questa società, di tutti, perché in primis siamo noi quelli a rimetterci. La delusione c’è, ci aspettavamo tutti qualcosa in più, abbiamo sbagliato. Ma abbiamo tutto un girone di ritorno, purtroppo non ha senso pensare al passato, è giusto che i tifosi ci critichino. Noi dobbiamo pensare a fare il nostro percorso nel girone di ritorno, dobbiamo alzare il livello per provare a fare qualcosa di importante. Parto da me dicendo che devo alzare ulteriormente l’asticella e tutti quanti noi dobbiamo fare qualcosa in più, ci sono i playoff che sono una lotteria e nel nostro stadio dovremo essere una squadra difficile da affrontare. Il primo posto è veramente lontano, non siamo stupidi, però abbiamo il girone di ritorno che dobbiamo affrontare al massimo per cercare di ricreare quell’entusiasmo che abbiamo fatto perdere all’ambiente”.