LR Vicenza: per sabato è pronta una contestazione

Nella giornata di sabato è attesa una contestazione da parte dei tifosi del Vicenza alla squadra. Il tutto dovrebbe avvenire ai campi dello Sporting55 di Fellette di Romano d’Ezzelino, dove è in programma la rifinitura a porte chiuse in vista della partita di domenica al Menti contro la Virtus Verona.

L'iniziativa è stata presa dal gruppo Lanerossi Crew, che ha anche voluto comunicare questa decisione in modo chiaro: "A seguito del gran parlare sulla contestazione di sabato verso la squadra, il gruppo Lanerossi Crew si prende piena paternità dell'iniziativa, coerentemente con la linea presa più di un mese fa e chiaramente comunicata a tutta la piazza. Questa azione è stata divulgata a tutti i gruppi della Sud e allargata a qualsiasi figlio del Lane, che, come noi, condivida con rabbia questo momento di frustrazione e delusione vero un branco di scappati di casa, che purtroppo indossa indegnamente questi colori. Siamo stati chiari con tutti e abbiamo sempre usato il nostro nome nel comunicare tale gesto, rispettando ogni parere o pensiero diverso dal nostro. Ognuno dimostra l'amore per questi colori nei modi più disparati, ma a volte, di fronte all'ennesimo tradimento della propria amata, bisogna alzare la voce. Non un passo indietro. Sabato ci saremo!!".