LR Vicenza-Mantova: ancora scontri in città dopo quelli avvenuti con i tifosi del Padova

Venerdì 8 dicembre si è giocata la gara LR Vicenza-Mantova e al termine dell'incontro si sono verificati degli scontri tra le due tifoserie. Alcuni ultras ospiti, ritenuti particolarmente violenti dalle forze dell'ordine, stavano viaggiando su un autobus diretto in stazione. All'altezza del bar Pablito i tifosi mantovani sono stati provocati da quelli del Vicenza e a quel punto qualcuno all'interno del mezzo pubblico ha azionato il comando per l’apertura di emergenza delle porte, è sceso ed è venuto a contatto con i supporter vicentini. Sono volati colpi proibiti e qualche sedia del locale è stata lanciata contro la vetrina.

Gli autobus erano scortati dalle forze dell’ordine, quindi poliziotti e carabinieri sono intervenuti in pochi istanti per dividere le due fazioni rivali e far risalire a bordo del mezzo pubblico i violenti. La corsa poi è ripartita verso la stazione ferroviaria e i tifosi ospiti sono tornati in treno a Mantova.

Ora la Digos della questura ha avviato gli accertamenti per risalire all’identità degli ultras, che avverrà probabilmente in poche ore, anche perché quasi tutti avevano il volto scoperto. Oltre ai filmati girati dagli stessi tifosi verranno analizzate pure le registrazioni delle telecamere puntate sulla zona e del sistema di videosorveglianza del locale. All’indagine collaborerà anche la Digos della questura di Mantova e presto potrebbero arrivare i Daspo.

Ricordiamo che c'erano già stati degli scontri in occasione di Vicenza-Padova, disputata il 29 ottobre.