Diana: non ci sentiamo inferiori al Mantova

Per la partita al Menti i tifosi hanno già lanciato il loro ultimatum: Mantova, ultima chiamata. Diana, in conferenza stampa, cerca di lanciare un messaggio rassicurante: “Sin qui abbiamo fatto più errori di atteggiamento che tecnici. Meglio dunque che arrivi una partita come questa, contro la prima della classe. Prima con merito ma non ci sentiamo inferiori a loro e la squadra deve sentirlo.” In realtà la classifica, al di là del semplice dato numerico, che è molto evidente, risulta preoccupante anche al semplice impatto visivo.

Una squadra (l’avversario di domani) che ci precede di 12 punti e poi via via le altre che ci stanno davanti: il Padova (imbattuto, con 8 lunghezze di vantaggio), la Triestina (7 punti), la Pro Vercelli (2 punti) e l’Atalanta U.23 (pari a noi). I virgiliani primi della classe vengono da un filotto di 4 vittorie e un pareggio, il Lane da 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, con una differenza reti pari a 19 contro 9 dei biancorossi. Sulla carta sarà dura per la difesa berica. Ma il mister vede una partita molto aperta: “Nelle ultimi impegni abbiamo sempre fatto almeno due gol ma ne sbagliamo anche tanti. Se guardo indietro non ci mancano all’appello 12 punti ma almeno un paio di vittorie.”

Un elemento che induce a qualche speranza in più sono i segnali lanciati dal bomber Ferrari, che pare avviato a recuperare la forma di un tempo. Continua l’allenatore: “Il Loco si sta ritrovando e deve solo confermare il livello mostrato nel secondo tempo a Novara. Ma i nostri non sono problemi limitati ad un solo reparto. Dobbiamo migliorare dappertutto.” Par di capire che sarà assicurata la disponibilità quasi dell’intera rosa: “A parte Cataldi e Scarsella, il quale avrà bisogno almeno di un’altra settimana, li ho tutti pronti. Nelle ultime gare stiamo andando verso una certa stabilità di formazione.

Tra i pali devo ancora decidere: abbiamo due ottimi estremi difensori ma chiaramente nessuno ha il posto garantito.” L’impressione, in chiusura, è che Massolo possa essere il favorito e che Talarico possa partire ancora dal primo minuto. L’inizio della gara è previsto alle ore 17.00, agli ordini del signor Emanuele Frascaro di Firenze.

Sono attesi a Vicenza circa un migliaio di supporters virgiliani, in uno stadio che dovrebbe ospitare alla fine oltre 10.000 presenze. Viste le importanti limitazioni al traffico stradale e i controlli di ordine pubblico, il nostro suggerimento a chi si recherà al Menti è di muoversi per tempo, onde evitare di dover accedere all’impianto a match già iniziato.