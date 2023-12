LR Vicenza-Mantova: in città arriveranno 1200 tifosi ospiti

Venerdì 8 dicembre alle ore 17.00 allo stadio Menti si disputerà la gara tra LR Vicenza e Mantova. In città arriveranno 1200 tifosi della squadra lombarda. Nelle ore scorse si è tenuta la riunione del GOS che ha poi fatto sapere le modalità che i tifosi ospiti dovranno seguire per raggiungere l'impianto.

Sarà obbligatorio prendere l’uscita autostradale di Vicenza Ovest e parcheggiare l’auto all’interno del parcheggio vigilato del casello autostradale Vicenza Ovest, da dove i tifosi ospiti saranno poi trasferiti gratuitamente fino al settore Curva Nord dello stadio Romeo Menti, per mezzo di autobus SVT, appositamente predisposti.

Per chi invece raggiungerà Vicenza in treno, è stato predisposto un servizio navetta gratuito dalla Stazione Ferroviaria di Vicenza per raggiungere lo Stadio. Tali autobus SVT saranno posizionati nel piazzale antistante alla Stazione.

Il servizio navetta sarà l’unico mezzo di trasporto idoneo per raggiungere lo Stadio Romeo Menti e farvi accesso. Pertanto, non sarà consentito l’accesso all’impianto sportivo di tifosi che vi giungeranno con modalità diverse.

Ricordiamo che il Centro di Coordinamento Mantova Club organizzerà i pullman per raggiungere Vicenza con partenze alle ore 14:00 dal parcheggio del Old Wild West (Mantova nord), mentre gli Ultras Mantova 1975, quelli del Curva Te per intenderci, arriveranno in città in treno: ritrovo fissato alle ore 12 in Stazione FS a Mantova e partenza alle ore 12.29.

Anche i tifosi locali dovranno fare attenzione ad alcune limitazioni del traffico aggiuntive rispetto a quanto disposto in via ordinaria durante le competizioni dello stadio Menti.