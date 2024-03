LR Vicenza: le parole di Ferrari dopo il pareggio di Padova

Dopo il pareggio di Padova, in casa Vicenza, ha parlato Ferrari.

Le parole del calciatore biancorosso: ''Peccato chiudere così una partita che avevamo dominato per 90 minuti, ho visto una grande squadra, abbiamo fatto un bel lavoro, quello che ci ha detto il mister e ci dispiace per quello. Siamo contenti perché ci siamo resi conto di che squadra siamo e abbiamo fatto la partita che avevamo preparato.

Goal sotto la Curva? Bellissimo, poi è bello esultare sotto la Curva fuori casa, ho visto la Curva piena e ho detto andiamo lì sotto, era una cosa bella ed è bello che io sia tornato a segnare.

Il goal mi dà fiducia? In realtà sia i miei compagni, che lo staff, che il mister mi danno fiducia tutti i giorni, mi fanno capire quanto ci tengono a me. Mi dicono tutti i giorni su cosa migliorare, ce ne andiamo pure contenti, perché abbiamo fatto la nostra partita e abbiamo capito che squadra siamo dopo questi sei risultati positivi.

Vicenza all’altezza? Siamo dispiaciuti perché se non fosse stato per quel goal, avremmo dominato la partita per 90 minuti, siamo stati all’altezza.

Vecchi ha detto che sto crescendo? Mi fa piacere sentirlo dire dal mister. Stiamo lavorando tanto sotto questo aspetto, si erano dette tante cose brutte su di me e non so perché le persone le dicessero. Ora per fortuna viene tutto alla luce e si vede che sono una persona per bene e per fortuna abbiamo lo staff e il mister che ci stanno dando una grossa mano.

Momento non facilissimo quest’anno? Ho avuto diversi infortuni e altre cose, però non guardo il passato, guardo avanti, siamo una bella squadra e abbiamo tante altre partite per arrivare nella miglior posizione per i play-off.

Dedica? Alla gente che mi è stata accanto nelle partite in cui non segnavo, è la cosa più importante, quando uno non segna. Il lavoro che fa il mister con i ragazzi è impeccabile, tante volte quando uno non segna è dura, però loro ti fanno passare bene la giornata”.