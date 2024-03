Vecchi: domani incontreremo una signora squadra

“Domani incontreremo una signora squadra!” Also sprach Stefano Vecchi nella conferenza stampa della vigilia… “I nostri avversari hanno dalla loro un filotto di risultati importanti, ma noi non siamo da meno. Anzi… Quello che ci aspetta sarà un ennesimo test probante per misurare le nostre ambizioni in vista dei play off.” A Vicenza lo chiamiamo derbino e all’ombra del Santo molti pensano che si tratti di snobismo o di provocazione. Ma non è proprio così.

Da 50 anni, qui, la parola derby si associa automaticamente all’Hellas e quella con il Padova è gara sentita, ricca di rivalità, ma non certo la Madre di Tutte le Partite, etichetta che spetta di diritto alla sponda scaligera. Il vostro Baffo, che porta sulle spalle più di 70 primavere, ricorda però i tempi in cui era il confronto con i biancoscudati ad accendere le passioni straregionali, con protagonisti, tra i tanti, i vari Moro, Azzini e Scagnellato da una parte e Zoppelletto, Savoini e Campana dall’altra. Altri tempi, altro calcio… Ci sarà comunque un pubblico da grandi occasioni, a popolare l’Euganeo.

“Il Padova avrà dalla sua il fattore campo, con un supporto caldissimo da parte dei suoi sostenitori, ma come al solito avremo una bella fetta di stadio di fede biancorossa e ci teniamo moltissimo a fare belle figura, onorando la presenza dei nostri supporters.”

Saranno infatti circa 1300 i tifosi che seguiranno il Lane in trasferta, contro 6/7000 appassionati di fede biancoscudata. Torrente dovrà fare a meno di Nicola Valente, fresco acquisto apparso sin qui in gran spolvero. In casa Vicenza infermeria praticamente vuota: “Recuperiamo in pieno sia Laezza che Fantoni e verrà con noi anche Rossi, quantunque non sia al 100%. Mancherà sicuramente Proia e abbiamo qualche dubbio su Talarico, che lamenta ancora fastidio al tricipite. Su di lui faremo una valutazione oggi, ma il rischio è di perderlo magari per un mese e non possiamo permettercelo visto il suo stato di forma.”

Personalmente ho visionato i biancoscudati nella gara di Renate e devo dire che l’incontro, contrariamente a quel che ho visto scritto, non è stato esattamente in discesa per gli ospiti. Che nel secondo tempo hanno dominato e potevano anche dilagare con un risultato più rotondo. Ma nel primo hanno rischiato molto, lasciando due occasioni clamorose ai nerazzurri, i quali hanno sbagliato l’insbagliabile. E chissà come sarebbe andato il match se i padroni di casa fossero passati… Ma adesso è un altro film, con un altro copione. I patavini sono obbligati a vincere se vogliono provare ad accorciare ancora il distacco dal Mantova, impegnato con la Virtus Verona. Ai berici starebbero bene anche due risultati su tre. Persino la sconfitta non sarebbe una tragedia, a questo punto del campionato. Ma Vecchi non ci sta. Forse non sarà questione di classifica, visto che arrivare secondi, terzi o quarti non cambia granchè, in prospettiva spareggi. Ma certamente è questione di morale. Che oggi è alle stelle e che meriterebbe una nuova iniezione di entusiasmo.

“Verificheremo domani quanto vicini siamo alle squadre che ci precedono e come procedono le tappe di avvicinamento al top del forma che servirà tra due mesi.” Fischio d’inizio alle 20.45 agli ordini del signor Valerio Crezzini di Siena, accreditato come direttore di gara dal cartellino facile e prodigo nei rigori. Che la Dea Eupalla ce la mandi buona…