LR Vicenza: il Giudice Sportivo ha fermato Golemic

Squadra in casa LR Vicenza

Il giudice sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 6 e 7 Novembre 2023 ha deciso di squalificare sette calciatori, tra cui il difensore del Vicenza Vladimir Golemic. Il serbo è stato fermato per recidività in ammonizione (5 infrazioni) e dovrà saltare la sfida interna con la Pro Patria, in programma sabato 11 novembre alle ore 18.30.

Gli altri squalificati sono Parigi (ARZIGNANO V), Groppelli (GIANA E.), Mondonico (RENATE), Fusi (PADOVA), Giani e Van Rensbeeck (LEGNAGO), tutti per un turno.