LR Vicenza-Giana Erminio: Della Morte è apparso contento in sala stampa dopo la gara

Matteo Della Morte è stato uno dei migliori in campo nella gara vinta dal Vicenza contro la Giana Erminio. Autore del gol che ha aperto le marcature e uomo assist in occasione della rete del 2-0.

L'attaccante biancorosso ha commentato così in sala stampa: “Sono contento, soprattutto per i 3 punti che erano fondamentali, è stata una vittoria importante. Abbiamo fatto anche una buona gara, soprattutto il primo tempo, nel secondo siamo calati un pochino, però sono soddisfatto sia a livello personale che per il successo di squadra.

Quattro reti? Ne mancano ancora un po’, speriamo di farne altre.

Non giocavo da un po’? Dopo la partita di Trento ho avuto un problema all’adduttore, sono stato fermo una decina di giorni, poi c’è stata la sosta, ho avuto tempo per recuperare e poi adesso sono tornato a disposizione del tutto. Mi sento bene, anche se alla fine tra una cosa e l’altra, era un mesetto che non giocavo, quindi magari un po’ alla lunga ne puoi risentire durante la gara, però sto bene.

Ero ovunque? Facciamo un gioco in cui è importante fare anche la fase difensiva, ormai anche chi gioca davanti è fondamentale che faccia anche la fase difensiva, però per me non è un problema, non mi pesa, anzi mi trovo bene. Il mister ci chiede molte volte di stare vicini per riuscire a combinare, come magari nell’azione del primo goal e del secondo. Dobbiamo pensare a fare più risultati utili possibili, quindi dobbiamo continuare a provare a vincere, perché ci aiuta, anche sotto il punto di vista mentale, perché abbiamo passato dei mesi non facili e adesso continuare a fare dei risultati ci può aiutare.

Dedica? Alla mia famiglia”.