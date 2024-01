LR Vicenza, Ronaldo: "La squadra può disputare un buon girone di ritorno"

Serie C

Serie C Girone A

Nelle ore scorse Ronaldo Pompeu da Silva, centrocampista del Vicenza, è intervenuto a “È solo calcio”, trasmissione in onda sul sito del Giornale di Vicenza. Il brasiliano ha parlato della stagione, ma anche del suo futuro.

Ecco le parole del calciatore biancorosso: "In questa stagione avrei scommesso tutto in questa squadra, io e altri potevamo andare via, ma abbiamo scelto di rimanere perché credevamo fortemente nel progetto. Dentro di noi eravamo tutti consapevoli che fosse l’anno buono. Io sono convinto che possiamo fare bene nel girone di ritorno e giocarci al meglio i playoff.

Per quanto riguarda la mia permanenza a Vicenza penso che resterò qua, poi se la società farà altre scelte mi adeguerò, ma penso non ci saranno cambiamenti, anche se è sempre difficile da dire perchè può succedere di tutto. Mi piacerebbe che lo stadio mi stesse vicino, invece di fischiarmi, ma questo arriverà con le prestazioni. Proverò a far cambiare idea ai tifosi".