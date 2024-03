Il Vicenza batte l'Arzignano Valchiampo e per ora consolida il terzo posto

Il Vicenza torna subito alla vittoria dopo il pari beffa subito a Padova e batte l'Arzignano Valchiampo 1-0. Successo di misura ottenuto in inferiorità numerica per l'espulsione al 25' della ripresa di Della Morte. Sesta vittoria nelle ultime otto gare per la squadra biancorossa. Viene da pensare che se Vecchi fosse arrivato prima forse la stagione sarebbe stata diversa.

In cronaca. Dopo un minuto Pellegrini va alla conclusione, respinge di piede Pigozzo. Al 12' ci prova Della Morte dalla distanza, ma la sua conclusione non crea problemi all'estremo difensore ospite. Sessanta secondi dopo Confente si oppone bene al destro da fuori di Lakti. Al 18' Pellegrini calcia a rete quasi sul dischetto, ma Piana riesce a deviare la conclusione in angolo. Al 24' Pigozzo esce a vuoto, De Col calcia di prima intenzione, ma la palla si stampa sulla parte alta della traversa e finisce sul fondo. Sei minuti dopo Vicenza ancora vicino al gol questa volta con Cavion: preciso cross di Della Morte e stacco di testa del cantrocampista biancorosso, palla fuori di poco. Al 36' ammonito Milillo per un fallo su Cavion. Al 37' punizione battuta da Costa, Pigozzo respinge e Pellegrini calcia a lato. Al 42' Parigi prova a metterla nell'angolino, bravissimo Confente ad opporsi al tiro. Al 45' arriva il gol del Vicenza: calcio d'angolo battuto da Costa e stacco imperioso di Golemic che batte Pigozzo. Primo gol per il capitano del biancorosso.

Inizia la ripresa e dopo quindici secondi Cavion gira testa in area, Pigozzo vola e devia in angolo. Al 4' risposta dell'Arzignano: cross di Bernardi e girata al volo di Parigi con palla che sfiora il palo. Al 7' Ronaldo sfiorare il gol del raddoppio: punizione dal limite, palla che passa sotto la barriera ed esce di poco sul fondo. Due minuti dopo proteste dei biancorossi per una trattenuta in area ai danni di Ferrari: per l'arbitro è tutto regolare. Poco dopo ammoniti Parigi e Costa. Al 24' giallo anche per Casini, appena entrato, per un fallo su Ronaldo. Al 25' Vicenza in dieci: intervento duro in scivolata di Della Morte su Boffelli, il direttore di gara estrae il rosso diretto. Undici minuti dopo ammonizione per Piana e poco dopo anche per Sandon. Nel primo di recupero grande occasione per gli ospiti: Faggioli di testa impegna Confente, bravo a deviare sopra la traversa. La gara termina al 98' con la vittoria del Vicenza 1-0, grazie alla rete realizzata nel primo tempo da Golemic. Sedicesimo marcatore diverso in stagione per la squadra di Vecchi e ottavo risultato utile consecutivo: sei vittorie e due pareggi. Terzo posto consolidato per i biancorossi e meno 12 dal Padova, sconfitto sul terreno della Giana.