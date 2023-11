Coppa Italia LR Vicenza-Triestina: gara da dentro o fuori

Nel Gruppo A allo stadio “Menti” L.R. Vicenza ospita la Triestina per una sfida ad altissima quota che vale l'ingresso ai quarti di finale della Coppa Italia Serie C Now. Gara ad eliminazione diretta con eventuali tempi supplementari e rigori in caso di pareggio al termine dei novanta minuti regolamentari. Nel turno precedente la squadra di Diana ha eliminato la Pro Patria (3-2), mentre la Triestina ha avuto la meglio del Renate (4-0). In caso di passaggio del turno il Vicenza incontrerebbe la vincente di Cesena-Rimini. La squadra biancorossa ha ritrovato il successo in campionato, ma le note dolenti sono ancora tante.

Nei quarti di finale, che si svolgeranno in gara unica ad eliminazione diretta, dal 12 al 14 dicembre, si affronteranno:

vincente di Avellino-Juve Stabia/vincente Lucchese-Juventus NG

vincente di Catania-Crotone/vincente Pescara-Latina

vincente di Virtus Entella-Pontedera/vincente di Padova-Lumezzane

vincente di LR Vicenza-Triestina/vincente di Cesena-Rimini

La programmazione degli ottavi di finale e le dirette tv

Luccchese-Juventus NG, 28/11, ore 16:15, Sky Sport 258

Pescara-Latina, 28/11, ore 18, Sky Sport 256

Virtus Entella-Pontedera, 28/11, ore 18, Sky Sport 257

Cesena-Rimini, 28/11, ore 21, Sky Sport 258

Vicenza-Triestina, 28/11, ore 21, Sky Sport Calcio 259, Rai Sport e FIFA+

Catania-Crotone, 29/11, ore 18:30, Sky Sport 257

Avellino-Juve Stabia, 29/11, ore 18:30, Sky Sport 258

Padova-Lumezzane, 30/11, ore 18, Sky Sport 256