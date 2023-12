LR Vicenza-Mantova: addio al sogno rimonta, al Menti finisce 0-2

Il Vicenza perde in casa contro la capolista Mantova (0-2) e saluta il sogno rimonta. La squadra esce tra i fischi del Menti, delusi dalla prestazione del gruppo di Diana.

In cronaca. Nei primi minuti non succede nulla e la gara è pure nervosa. Al 17′ si vede il Mantova: traversone di Panizzi, la sfera giunge a Mensah, ma Golemic è bravo a chiudere sull'ttaccante. Al 32' gli ospiti ci provano ancora, ma Massolo respinge bene sul primo palo. Quattro minuti dopo il Mantova passa in vantaggio: il Vicenza perde palla sulla trequarti, Fiori mette un cross insidioso sul secondo palo che Radaelli deve solo spingere in porta. Male sia Massolo che Costa che non riescono ad intervenire. Al 41' raddoppio della squadra di Possanzini: cross dalla trequarti di Radaelli e Galuppini colpisce con il piatto tra Ierardi e Talarico che rimangono a guardare. Al 46' ci prova Costa dalla distanza, primo tiro per il Vicenza, ma la palla non crea problemi al portiere ospite. Finisce il primo tempo con i biancorossi sotto di due gol e usciti dal campo tra i fischi del Menti.

Inizia la ripresa e dopo un solo minuto Massolo compie il miracolo sulla conclusione di Mensah. Al 4' ancora Mensah vicino al terzo gol: salta il portiere del Vicenza, riesce a calciare, ma Laezza salva sulla linea.Tre minuti dopo la squadra di Diana sfiora il gol che avrebbe riaperto la gara: punizione da venticinque metri di Ronaldo e palla che scheggia la traversa e termina fuori. Al 10' Laezza è bravo a chiudere due volte in area di rigore. Al 13' arriva il tributo emozionante della curva Sud all'ex Stefano Giacomelli: Bentornato a casa Jack". Al 27' traversone di Rossi, Ierardi sul secondo palo stacca di testa ma non riesce a colpire bene la palla. Otto minuti dopo ecco il momento di Giacomelli: l'ex biancorosso entra in campo al posto di Fiori e il pubblico del Menti applaude, dopo il coro di qualche minuto prima. Al 49' ancora Massolo a dire di no al terzo del Mantova. La gara termina 0-2 tra i fischi del Menti e con la squadra ospite a festeggiare giustamente sotto la Nord. La compagine di Possanzini vince meritatamente e taglia fuori dalla corsa al successo finale il Vicenza, che ora è a meno 15. Troppo poco quello dimostrato in campo, la traversa di Ronaldo, per impensierire la capolista.

IL TABELLINO

LR VICENZA-MANTOVA 0-2

LR VICENZA (3-5-2): Massolo; Ierardi, Golemic, Laezza; Talarico (8' st Pellegrini), Ronaldo (24' st Rossi), Jimenez, Proia (8' st Greco), Costa (24' st Tronchin); Della Morte, Ferrari (31' st Rolfini). All. Diana



MANTOVA (4-3-3): Festa; Radaelli, Redolfi, Brignani, Panizzi; Muroni, Burrai, Trimboli (43' st Bani); Galuppini (31' st Wieser), Mensah (35' st Monachello), Fiori (35' st Giacomelli). All. Possanzini

ARBITRO: Frascano di Firenze (Monaco, Regattieri, quarto ufficiale Zanotti)

RETI: 36' pt Radaelli (M). 41' pt Galuppini (M)

NOTE: ammoniti Radaelli (M), Burrai (M), Ierardi (V), Ronaldo (V), Golemic (V), Mensah (M), Greco (V), Tronchin (V). Spettatori: 9.097.